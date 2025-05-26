30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны.

Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и др.

Акция проводится при поддержке Правительства РК.

Информацию о местах проведения акции можно получить, пройдя по этой ссылке.