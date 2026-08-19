До сентября будут принимать заявки на премии для НПО

Премия присуждается по 16 социально значимым сферам. Размер премии на одно направление составляет две тысячи МРП

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В Казахстане продолжается прием заявок на ежегодный конкурс по присуждению премии для неправительственных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Премия для НПО направлена на предоставление институциональной поддержки с целью укрепления потенциала организаций и повышения мотивации к реализации общественно значимых проектов.

Премия присуждается по 16 социально значимым сферам. Размер премии на одно направление составляет 2000 МРП.

Стоит отметить, что за последние 9 лет премию получили 558 неправительственных организаций. Ежегодно порядка 10 из них – это сельские НПО, отмеченные за вклад в развитие районов и сельских территорий.

"Если ваше НПО активно участвует в жизни общества, является лидером в своей сфере, вносит значимый вклад в решение социально значимых вопросов и активно реализует новаторские идеи – приглашаем приянять участие в конкурсе среди лучших НПО. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 1 сентября (включительно) 2026 года в 18:30 часов (по времени Астаны)", - говорится в сообщении.

Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке. По всем вопросам обращаться по следующим номерам: 8 (7172) 74-07-41, 74-09-97, 74-02-17.