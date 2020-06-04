33 млн тенге получил замакима района в Алматинской области за покровительство при строительстве

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Заместителя акима Карасайского района Алматинской области заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга АПК РК, передает Kazpravda.kz
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Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района области и представителя частных структур предприятия по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.
"Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора государственных закупок в виде взятки в особо крупном размере, в сумме порядка 33 млн тенге, от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области. Вторая очередь на сумму порядка 660 млн тенге по государственной программе "Дорожная карта", - сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Расследование по данному факту продолжается.