33 млн тенге получил замакима района в Алматинской области за покровительство при строительстве

Общество
5584
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Заместителя акима Карасайского района Алматинской области заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга АПК РК, передает Kazpravda.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района области и представителя частных структур предприятия по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора государственных закупок в виде взятки в особо крупном размере, в сумме порядка 33 млн тенге, от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области. Вторая очередь на сумму порядка 660 млн тенге по государственной программе "Дорожная карта", - сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Расследование по данному факту продолжается.

Популярное

Все
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Миссия – творить добро
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Призвать к ответу дебоширов
Перехватить облака, чтобы полить степь
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Инклюзия – иллюзия?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
То высохнет, то вымокнет
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США"
Казахстан откроет консульство в черногорской Подгорице
Сохранить стратегический ресурс
Специальную делегацию направит в Лиссабон президент Казахстана
Приступить к реализации
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
В Семее выбрали самую красивую девушку
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Свыше 700 млн тенге присвоил сотрудник акимата в Шымкенте
Четыре застройщика осуждено в Астане
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Своим не место на прилавке?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]