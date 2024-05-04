Главными ценностями остаются единство и духовный рост Общество 4 мая 2024 г. 4:24 6 Дина Боранбаева, область Жетысу О том, как их сохранять и укреплять, говорили жители Жетысу на встрече с советником Президента РК Маликом Отарбаевым. фото Дмитрия Ерофеева В ходе двухдневной рабочей поездки советник Президента провел ряд встреч с населением Талдыкоргана, Текели и Коксуского района. В первую очередь он передал жителям Жетысу слова благодарности от Главы государства за помощь пострадавшим от паводков регионам. – В самые сложные для страны моменты наш народ объединяется и сообща противостоит испытаниям, – подчеркнул Малик Отарбаев. – Благодаря солидарности и единству никакие трудности не смогут сломить казахстанцев. На встречах со старейшинами, молодежью, представителями духовенства советник Президента РК подробно обсудил вопросы, поднятые Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая. Как подчеркнул Малик Отарбаев, Национальный курултай, созданный по инициативе Главы государства, является эффективной и открытой диалоговой площадкой, которая позволяет решать насущные вопросы населения и служит важнейшим фактором консолидации народа. Он также рассказал о проводимой работе по всестороннему исследованию исторического наследия нашей страны, о направлениях строительства Нового Казахстана, ответил на все вопросы молодых жителей Коксуского района, заострив их внимание на необходимости чтения качественной литературы и прессы как главном факторе культурного и нравственного развития. Особо выделил он также важность добросовестного труда и необходимость социальной активности. Не менее насыщенной была и беседа с молодыми жителями Текели. Она, к слову, прошла в стенах нового – первого среди моногородов – молодежного ресурсного центра. В открытом разговоре здесь обсуждали вопросы семьи, родительства и полезного досуга, поднимали проблемы современной молодежи, говорили о креативном мышлении и мерах государственной поддержки для продвижения новых перспективных начинаний. Советник Президента отметил, что основой всего развития должны выступать высокие нравственные ценности и осознание ответственности за будущее страны. Поэтому каждый житель Казахстана должен заботиться о своем морально-нравственном облике и духовном росте. Будучи народом с высоким уровнем культурного развития, мы и в остальном сможем достичь успехов, подчеркнул он. В Талдыкоргане Малик Отарбаев ознакомился с работой Центра активного долголетия, Молодежного ресурсного центра, а также провел специальную лекцию для местных школьников. #рабочая поездка #единство #курултай #советник президента