Содержание одного человека под стражей обходится бюджету в 750 тысяч тенге в месяц

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Применение электронных браслетов следственным судом Астаны в отношении лиц, содержащихся под домашним арестом, увеличивается из года в год: если в 2021 году их использовали в отношении 2 лиц, то в 2023 году – в отношении 32 лиц.

Радиоэлектронный браслет - это встроенная система контроля от несанкционированного снятия и вскрытия корпуса. При попытке подозреваемого снять браслеты незамедлительно поступает сигнал органу следствия.

Срок заряда браслета составляет до 11 месяцев и стоимость комплекта около 1 млн тенге.

По данным горсуда Астаны, в настоящее время расходы на содержание одного лица под стражей в месяц составляют около 750 тысяч тенге, т.е. расходы за 2 месяца равнозначны стоимости одного электронного браслета.

В суде отметили, что среднее время следствия и судебных процессов составляет от 3 до 6 месяцев и содержание лица под стражей по одному делу обходится государству до 6 миллионов тенге.

Таким образом, широкое применение электронных браслетов положительно отразится на государственном бюджете. Поэтому суд Астаны иниицировал пилотный проект по расширению применения браслетов.

Была сформирована рабочая группа, куда вошли представители ВС, депутаты Мажилиса, прокуратура, антикоррупционная служба, ДЭР, АФМ, ДВД, АО «K-Cell», ТОО «КаР-Тел».

В рамках первой встречи между судом Астаны и АО «K-Cell» достигнута договоренность о запуске пилотного проекта.