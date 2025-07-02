Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Президента порядка 3,8 млрд тенге выделено из резерва Правительства на подготовку к отопительному сезону теплосетей в городах Павлодар и Экибастуз Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина



Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.



Согласно постановлению, основную сумму из выделенных средств, порядка 3 млрд тенге, планируется распределить на два проекта по реконструкции теплосетей города Экибастуз. Это ремонт тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III от Центрального теплового распределительного пункта до населенного пункта протяженностью 1,4 км.



На Павлодар будет направлено 802 млн тенге, которые планируется использовать на завершение проекта по строительству ТМ-13 по ул. Камзина для теплоснабжения жилого микрорайона по ул. Павлова – Шевченко – Катаева.



Общая сумма затрат составляет 5,8 млрд тенге. Из резерва Правительства выделено 3,8 млрд тенге. Остаток средств в сумме 2 млрд тенге софинансированы из областного бюджета.



В 2024 году за счет средств из резерва Правительства был проведен ремонт магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 9 км, ремонт котлагрегатов и строительство трубопровода осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ.



Кроме того, на теплопередающих предприятиях области выполнены работы по реконструкции теплосетей протяженностью 2,4 км, в том числе в рамках перехода к программе «Тариф в обмен на инвестиции» — 2,1 км теплосетей на сумму 1,7 млрд тенге.



В результате проведенных работ износ сетей на начало текущего года снизился до 79,7%.



Для дальнейшего снижения износа и обеспечения населения областного центра и моногорода Экибастуз бесперебойным теплоснабжением на предстоящий отопительный сезон необходимо своевременно завершить текущую реконструкцию тепломагистралей.



В перспективе в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденного в декабре 2024 года, в Павлодарской области планируется строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности на участке ТЭЦ-1 – НО-52 в городе Павлодар на сумму 9,8 млрд тенге. На основе проекта планируется обеспечить теплоснабжением 30% территории города, на которую не были предусмотрены средства из республиканского бюджета.