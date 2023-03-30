3D принтеры различного формата будут впервые выпускать в ЕНУ

В этом году впервые на базе Евразийского национального университета планируется создание мини-производства по сборке 3D принтеров различных форматов. Аддитивные технологии можно использовать в строительной и других видах индустрии. Предполагаемая производственная мощность - до 300 принтеров в год.

Университетская наука активно взаимодействует с предприятиями. Ученые ЕНУ совместно с производителями намерены применить инновационные технологии выпуска 3D принтеров. Производство будет создано на базе научно-производственного центра «ENU-Lab».

«Выпуск 3D принтеров изначально планируется в строительной и других отраслях. В дальнейшем 3D принтер можно будет использовать для производства новых строительных материалов на основе геополимеров с дальнейшей коммерциализацией на базе научно-производственного центра "Enu-Lab". Производство будет запущено впервые в Казахстане с учетом новых технологий в данном сегменте», - прокомментировала директор департамента развития инноваций ЕНУ Асель Джексембаева.

Основными заказчиками выпускаемой продукции станут технопарки, образовательные, научные учреждения, индустриальные предприятия не только Казахстана, но и зарубежных стран. Есть возможность экспорта выпускаемой продукции.

«В данный момент мы намерены отработать технологии поставок и техподдержки на территории Казахстана и затем планируем выходить на внешние рынки сбыта, в частности, у нас налажены связи с Узбекистаном, Кыргызстаном, которые готовы приобрести наши принтеры», - сказал директор ТОО «SpaceLab» Арман Бекембаев.

В проекте примут участие студенты ЕНУ, которые получат практический опыт и возможность для проведения научных исследований в данном направлении.

Отметим, в сентябре 2022 года ЕНУ получил статус исследовательского университета. Вуз активно развивает взаимодействие образования, науки и производства.