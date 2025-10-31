Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Казахстане ведется работа по созданию единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом – платформы EnergyTech, которая объединит все сферы ТЭК в единую цифровую экосистему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, разработка и ввод платформы в промышленную эксплуатацию запланированы на 2026–2027 годы. Energy Tech обеспечит сквозную координацию управления в десяти ключевых направлениях – от энергетики и недропользования до переработки и угольной промышленности. В настоящее время уже функционируют 7 цифровых сервисов, два из которых — в энергетическом секторе.

Первый – сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. Он позволяет вести полный учет и контроль активов, планировать ремонты и получать данные о режиме работы объектов генерации в реальном времени. Переход от бумажных журналов к цифровым реестрам позволит сократить сроки мониторинга готовности к ОЗП до 90 дней и снизить риск аварийности на 25%.

Второй – сервис подачи и рассмотрения заявок на утверждение предельных тарифов. Он полностью исключает бумажный документооборот, повышает прозрачность процедур и снижает административную нагрузку. Было уже охвачено 63 субъекта и 83 объекта генерации, обработано 1 664 документа, а количество бизнес-процессов сокращено вдвое.

«В рамках Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов планируется масштабное внедрение интеллектуальных систем учета электро- и тепловой энергии. За 3 года планируется дооснащение 4 млн. «умными» приборами учёта в 27 субъектах электроснабжения, что позволит сэкономить 57 млрд тенге за счет снижения потерь электроэнергии», – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Для учета тепловой энергии потребуется более 30 тысяч интеллектуальных приборов, что обеспечит до 15% экономии тепловой энергии. Приборы будут производиться отечественными предприятиями, а данные поступят в аналитическую базу EnergyTech.