Сокровища были найдены в трех керамических сосудах, закопанных примерно 1,7–1,8 тыс. лет назад, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Археологи недавно обнаружили более 40 тыс. римских монет в ходе раскопок в деревне Сенон на северо-востоке Франции.

Как уточняется в журнале Popular Science, Сенон был важным городом кельтского племени медиоматрики, которое проживало на территории нынешней Северной Франции во времена Галльских войн, когда Юлий Цезарь завоевал части современной Франции, Бельгии и Швейцарии с 57 по 50 гг. до н. э.

Монеты были похоронены в трех крупных керамических сосудах, называемых амфорами. Команда ученых из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) предполагает, что находка датируется концом III века и первым 10-летием IV века н. э., но точные даты пока не известны.

Нумизмат INRAP Винсент Женевьев, уточнил, что в первом сосуде содержались примерно 83 фунта монет (около 23–24 тыс. монет). Второй сосуд и его содержимое весили около 110 фунтов (предположительно, 18–19 тыс. монет), а в третьем сосуде было только три монеты.

При этом нет уверенности в том, что это были «сокровища», спрятанные в период нестабильности. Уточняется, что, скорее всего, сосуды представляют собой «сложное денежное управление», финансовую систему, возможно предназначенную для среднесрочных и долгосрочных сбережений или для использования в пределах одного домохозяйства, чтобы можно было вносить и забирать деньги в разное время.

«В двух случаях наличие нескольких монет, найденных прилипшими к внешней поверхности сосуда, ясно указывает на то, что они были помещены туда после того, как сосуд был закопан, до того, как яма была заполнена осадком», — говорится в заявлении INRAP.

Два из найденных таких депозитов были расположены в том месте, где раньше находилась жилая зона. Это свидетельствует о том, что они были легко доступны владельцу. В начале IV века после уничтожения первоначального поселения пожаром территория была восстановлена, но затем произошло второе возгорание. Несмотря на обе катастрофы, возраст монет и данные INRAP доказывают, что скопление существовало до римского завоевания.

«Все гипотезы будут рассмотрены, но, возможно, существует связь между этими тремя кладами монет примерно того же периода (все они, согласно нашим текущим данным, захоронены между 280 и 310 годами н. э.) и известным военным присутствием в Сеноне, о чем свидетельствует укрепление, датируемое тем же периодом и расположенное всего в 150 м (492 футах) от места раскопок», — заключили исследователи.

Журнал Arkeonews 4 декабря сообщил об обнаружении серебряных монет эпохи Первого крестового похода в Северной Хорватии. Ценность нашли на участке Батина в регионе Баранья. Всего было обнаружено 56 французских монет, которые датируются XI–XIII веками.