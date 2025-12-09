40 тысяч монет римской эпохи нашли во Франции

Европа,История
124
Айман Аманжолова
корреспондент

Сокровища были найдены в трех керамических сосудах, закопанных примерно 1,7–1,8 тыс. лет назад, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Археологи недавно обнаружили более 40 тыс. римских монет в ходе раскопок в деревне Сенон на северо-востоке Франции.

Как уточняется в журнале Popular Science, Сенон был важным городом кельтского племени медиоматрики, которое проживало на территории нынешней Северной Франции во времена Галльских войн, когда Юлий Цезарь завоевал части современной Франции, Бельгии и Швейцарии с 57 по 50 гг. до н. э.

Монеты были похоронены в трех крупных керамических сосудах, называемых амфорами. Команда ученых из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) предполагает, что находка датируется концом III века и первым 10-летием IV века н. э., но точные даты пока не известны.

Нумизмат INRAP Винсент Женевьев, уточнил, что в первом сосуде содержались примерно 83 фунта монет (около 23–24 тыс. монет). Второй сосуд и его содержимое весили около 110 фунтов (предположительно, 18–19 тыс. монет), а в третьем сосуде было только три монеты.

При этом нет уверенности в том, что это были «сокровища», спрятанные в период нестабильности. Уточняется, что, скорее всего, сосуды представляют собой «сложное денежное управление», финансовую систему, возможно предназначенную для среднесрочных и долгосрочных сбережений или для использования в пределах одного домохозяйства, чтобы можно было вносить и забирать деньги в разное время.

«В двух случаях наличие нескольких монет, найденных прилипшими к внешней поверхности сосуда, ясно указывает на то, что они были помещены туда после того, как сосуд был закопан, до того, как яма была заполнена осадком», — говорится в заявлении INRAP.

Два из найденных таких депозитов были расположены в том месте, где раньше находилась жилая зона. Это свидетельствует о том, что они были легко доступны владельцу. В начале IV века после уничтожения первоначального поселения пожаром территория была восстановлена, но затем произошло второе возгорание. Несмотря на обе катастрофы, возраст монет и данные INRAP доказывают, что скопление существовало до римского завоевания.

«Все гипотезы будут рассмотрены, но, возможно, существует связь между этими тремя кладами монет примерно того же периода (все они, согласно нашим текущим данным, захоронены между 280 и 310 годами н. э.) и известным военным присутствием в Сеноне, о чем свидетельствует укрепление, датируемое тем же периодом и расположенное всего в 150 м (492 футах) от места раскопок», — заключили исследователи.

Журнал Arkeonews 4 декабря сообщил об обнаружении серебряных монет эпохи Первого крестового похода в Северной Хорватии. Ценность нашли на участке Батина в регионе Баранья. Всего было обнаружено 56 французских монет, которые датируются XI–XIII веками.

#Франция #раскопки #монеты #клад

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Мощное землетрясение произошло в Японии
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Секреты мастеров
Разрушить барьеры молчания
Понять Абая сердцем
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
Рыбу надо спасать
Созвучие стиха и песни
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Грязная вода затопила Лувр в Париже
Сотни миллионов евро требуются для реставрации собора Париж…
«Бай қала»: поле памяти народной
Задержана экс-глава дипломатической службы ЕС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]