Мать ребенка с инвалидностью оспорила медико-социальную экспертизу в суде

Суд области Жетісу рассмотрел административное дело по иску женщины к Департаменту Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по области Жетісу о незаконности решения медико-социальной экспертизы о снятии инвалидности с ее сына и об обязании государственного органа произвести перерасчет и восстановить выплаты пособия, сообщает Kazpravda.kz

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Согласно материалам дела, сын истца с рождения страдает тяжелым врожденным заболеванием кишечника и перенес несколько сложных операций. В 2018 году ребенку была установлена инвалидность, которая впоследствии была продлена до апреля 2021 года. Однако 14 мая 2021 года по результатам очередного переосвидетельствования было принято решение не устанавливать ребенку инвалидность. Вследствие этого были прекращены выплаты госпособия.

Истец настаивала, что состояние ребенка не улучшилось и по-прежнему сопровождалось стойкими нарушениями здоровья, требующим постоянного ухода и социальной поддержки. В 2024 году ребенку вновь была установлена инвалидность, что, по мнению семьи, подтвердило необоснованность решения МСЭ, принятого в 2021 году.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что при проведении медико-социальной экспертизы в 2021 году был допущен формальный подход и не была дана надлежащая оценка медицинским документам, подтверждающим стойкие нарушения функций организма ребенка.

Суд признал заключение отдела МСЭ №7 от 14 мая 2021 года незаконным и обязал Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения произвести перерасчет и восстановить выплаты пособия на ребенка с инвалидностью за период с 14 мая 2021 года по 17 июля 2024 года. Решение суда вступило в законную силу.