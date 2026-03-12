Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам 2025 года страна заняла 42-е место в глобальном рейтинге человеческого капитала, и подчеркнул, что этот результат не является случайным.

«Масштабные государственные инвестиции последних лет уже начинают приносить осязаемые результаты и давать стратегический эффект. Рост позиций Казахстана в данном авторитетном индексе показывает, что наша государственная политика руководствуется долгосрочной логикой и опирается на правильные приоритеты: это укрепление здоровья нации; повышение качества образования; расширение возможностей для детей и молодежи; поддержка науки, культуры, спорта; упор на передовые инновации, цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта; создание комфортной социальной и предпринимательской среды», – констатировал он.

Также Глава государства обозначил ключевые принципы дальнейшего развития социальной сферы и подчеркнул важность качественного исполнения поставленных задач.

«Государство последовательно развивает все эти и другие сферы, в которых потенциал граждан становится главным двигателем прогресса. И это наш фундаментальный выбор, потому что в новую эпоху в выигрыше окажутся только те государства, которые вкладываются в будущее своих граждан. Всякий раз, выступая и на рабочих совещаниях, и на заседаниях Правительства, и перед трудовыми коллективами, призываю отказаться от шапкозакидательских настроений, не довольствоваться достигнутыми результатами, открыто говорить о всех проблемах, коллективно вести поиск их решения, ставить перед собой более высокие цели. Убежден, только так можно достичь реальных успехов», – сказано в публикации.