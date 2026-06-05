Президент: Власть и бизнес должны открыто обсуждать актуальные проблемы

Об этом Глава государства заявил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Нет сомнений, что эти и другие меры стали ярким воплощением принципов «Слышащего государства». Важно, что кардинальные реформы в судебной и правоохранительной сферах идут параллельно с экономической трансформацией страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

С целью стимулирования деловой активности создается благоприятная правовая институциональная среда, в том числе для разрешения инвестиционных споров. В результате сейчас до 80% судебных решений выносится в пользу инвесторов.

«В ходе встреч с национальными и иностранными инвесторами я настаиваю на том, что власть и бизнес должны конструктивно взаимодействовать, открыто обсуждать актуальные проблемы, общими усилиями искать пути их решения», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил должностным лицам, находящимся у власти, в любой спорной ситуации искать компромиссы.