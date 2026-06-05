Президент: Власть и бизнес должны открыто обсуждать актуальные проблемы

Об этом Глава государства заявил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Нет сомнений, что эти и другие меры стали ярким воплощением принципов «Слышащего государства». Важно, что кардинальные реформы в судебной и правоохранительной сферах идут параллельно с экономической трансформацией страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
С целью стимулирования деловой активности создается благоприятная правовая институциональная среда, в том числе для разрешения инвестиционных споров. В результате сейчас до 80% судебных решений выносится в пользу инвесторов.
«В ходе встреч с национальными и иностранными инвесторами я настаиваю на том, что власть и бизнес должны конструктивно взаимодействовать, открыто обсуждать актуальные проблемы, общими усилиями искать пути их решения», - подчеркнул Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поручил должностным лицам, находящимся у власти, в любой спорной ситуации искать компромиссы.
«Но при этом поиск решения не должен противоречить требованиям правовой системы. Иными словами, каждое соглашение не должно выходить за рамки закона. Хотел бы напомнить, что вопрос создания в Казахстане кассационных судов был поднят на одном из таких заседаний», - сказал Президент.