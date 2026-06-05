Казахстан лидирует в регионе по объему иностранных инвестиций

Об этом Глава государства заявил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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По словам Президента, на базе МФЦА в соответствии с принципами английского права в Казахстане функционируют Суд и Арбитражный центр.

В стране действует Инвестиционный штаб при Правительстве. За последнее время он показал свою эффективность, оперативно разрешая проблемные вопросы по инвестиционным проектам.

Наряду с этим Указом Президента при Генеральной прокуратуре был создан Комитет по защите прав инвесторов.

«Мы как государство, максимально заинтересованное в улучшении делового и инвестиционного климата, держим работу в этой сфере на особом контроле. В настоящее время Казахстан лидирует в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций», - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что в новую Конституцию были добавлены конкретные нормы, направленные на укрепление инвестиционного потенциала государства.

«Однако расслабляться нельзя. Нам необходимо упорно трудиться и стремиться к еще более высоким целям. Потенциал нашей страны для этого вполне достаточен. В новую Конституцию были добавлены конкретные нормы, направленные на укрепление инвестиционного потенциала государства», - подчеркнул Президент.

В частности, было принято решение о введении специального правового режима для финансовой сферы и городов ускоренного развития.

Как известно, недавно Глава государства подписал Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». В этом важном документе закреплена правовая основа для формирования экосистемы «умного города».

Специальный правовой режим предусматривает расширение возможностей государственного управления вплоть до особого функционирования судебной системы.

Прогрессивные регуляторные инструменты позволят внедрять лучшие мировые практики, апробировать передовые инновационные решения, создать все необходимые условия для реализации этого уникального проекта.