Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», сообщает Kazpravda.kz

Пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц. Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.