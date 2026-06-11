Первую административную амнистию проведут в Казахстане - Сенат одобрил закон

Речь не идет о пересмотре уголовной политики государства или смягчении отношения к преступности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат одобрил Закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», а также сопутствующие поправки в уголовное, уголовно-процессуальное, административное законодательство и законодательство об исполнительном производстве, необходимые для практической реализации амнистии, сообщает Kazpravda.kz

Законодательные поправки направлены не только на реализацию амнистии, но и на совершенствование уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательства, а также механизмов исполнительного производства. По сути, речь идет о комплексном правовом решении, сочетающем меры гуманизации, цифровизации и дальнейшей модернизации правоохранительной и судебной системы.

При этом разработчики законопроекта отмечают, что речь не идет о пересмотре уголовной политики государства или смягчении отношения к преступности. Напротив, сохраняется принцип неотвратимости ответственности за наиболее опасные преступления.

Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности либо от основного наказания совершивших уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо его полном возмещении. Для ряда осужденных предусмотрено сокращение неотбытой части наказания.

Вместе с тем амнистия не будет распространяться на совершивших коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, изнасилование, сталкинг, побои, пытки, убийства, государственную измену и другие особо опасные преступления.

Одной из наиболее заметных новелл стала административная амнистия, которая применяется впервые в истории независимого Казахстана. Если ранее акты амнистии касались исключительно уголовной сферы, то теперь предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов от неисполненных административных штрафов либо их оставшейся части. После применения амнистии соответствующие исполнительные производства будут прекращены.

Вместе с тем административная амнистия не затронет правонарушения, связанные с угрозой общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, а также интересам государства. Таким образом, предлагаемый механизм ориентирован прежде всего на снижение административной нагрузки на граждан и поддержку их экономической активности, не затрагивая вопросы общественной безопасности.

Отдельный блок поправок направлен на цифровизацию процедур применения амнистии. Для этого Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, которая позволит автоматически формировать через Единый реестр административного производства (ЕРДР) перечень лиц, подпадающих под амнистию, а также принимать решения в электронном формате. По замыслу разработчиков, это позволит существенно сократить бюрократические процедуры, ускорить принятие решений и повысить эффективность исполнения актов амнистии.

Помимо вопросов амнистии, законопроекты предусматривают совершенствование уголовно-процессуального законодательства. В частности, уточняются требования к обвинительному акту, порядок оформления результатов досудебного расследования и механизмы завершения уголовного процесса. Эти изменения направлены на обеспечение единообразия правоприменительной практики, повышение качества процессуальных документов и усиление гарантий прав участников уголовного судопроизводства.

Напомним, что проведение амнистии по случаю принятия новой Конституции Республики Казахстан инициировано Главой государства в рамках объявленной 17 марта текущего года комплексной уголовной и административной амнистии.