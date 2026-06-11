Ветераны помогают и словом, и делом

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ССО – это военизированное подразделение полиции, которое чаще всего остается невидимым для населения. Служба отвечает за безопасность стратегических объектов и правительственных учреждений, сопровождает особо важные грузы. Каждый, кто хочет здесь служить, проходит строгий отбор на огневую и тактическую подготовку, на психологическую устойчивость и правовую подкованность.

– У наших сотрудников на первом месте служебный долг, – рассказывает председатель совета ветеранов управления специали­зированной службы охраны по Восточно-Казах­станской области Кабен Кайсенов. – Бывают усиления, особо ответственные дежурства, ненормированный рабочий день. Мы решили, что надо рассказывать женам полицейских, какая ответственность лежит на их мужьях. Объясняем, что они защищают право и порядок, жизнь, здоровье граждан. Вручаем благодарственные письма их родителям за то, что дали достойное воспитание. И знаете, взаимопонимание во многих семьях улучшилось, обстановка нормализовалась.

Наставничество – ключевое направление небольшой ветеранской организации. По словам Кабена Куксегеновича, без аксакалов не обходится ни одно значимое мероприятие, и это давняя традиция военизированного подразделения. Недавно, например, убеленная сединами старая гвардия участвовала в комиссии, принимавшей у молодежи зачеты на знание законо­дательства, а также порядка использования огнестрельного оружия и спецсредств. Следом в ходе церемонии присяги ветераны вручили родителям курсантов-отличников благодарственные письма.

Рассказы пенсионеров о буднях службы, ее трудностях и профессиональных секретах – это вообще бесценный опыт для тех, кто только начинает свой путь в службе спецохраны. Например, в случае тревоги группа захвата должна прибыть в течение трех минут. Сколько раз благодаря такой молниеноснос­ти полицейские задерживали преступников прямо на месте! Ветераны не устают напоминать молодым: они обязаны быть умнее и хитрее преступников.

– Криминальный мир внимательно следит за возможностями правоохранительной системы, – поясняет глава общественной организации. – Полицейские всегда должны быть на шаг впереди преступников.

Большое внимание в совете ветеранов уделяют работе с детьми. Аксакалов всегда ждут в Доме юношества и во всех детдомах – они проводят уроки мужества и простыми словами на жизненных примерах рассказывают, почему нужно следовать принципу «Закон и Порядок». На Новый год именно ветеранская организация по традиции дарит детям сотрудников ССО билеты на утренники и праздничные спектакли в театре. На День защиты детей пенсионеры проводят конкурсы детских рисунков.

– Если посмотреть эти рисунки, там всегда столько гордости за полицейских, – говорит Кабен Куксегенович. – У детей наших сотрудников огромное уважение к профессии своих отцов. Они растут патриотами.

Другим направлением для общественной организации является забота о самих ветеранах. Сюда приходят, когда нужна помощь в лечении, когда требуются средства на операцию или реабилитацию.

Пенсионеры взяли, например, под опеку ставшего инвалидом бывшего воина-«афганца». В силу жизненных обстоятельств пожилой человек остался без поддержки родных, поэтому совет ветеранов купил ему новую инвалидную коляску, телевизор, обеспечивает санитарными средствами, лекарствами. Для одинокого мужчины каждый визит бывших коллег как глоток жизненных сил и хорошего настроения.

Нередко к полицейским в отставке обращаются как к знатокам права. И, по словам Кабена Кайсенова, такие неформальные советы и консультации зачастую реально помогают в спорных ситуациях.

– Наша ветеранская организация еще и очень спортивная, – с удовольствием заключает общест­венник. – В числе лучших команд – волейбольная, по футзалу, шахматам. Сотрудники хоть и вышли в отставку, но остаются в отличной физической форме. И еще мы никогда не забываем про юбилеи. Всегда готовим приветственные адреса, благодарственные письма за подписью начальника управления и от нашего совета. Вручаем юбилейные медали. Людям необходимы знаки уважения. В такие моменты ими гордятся их дети и внуки.