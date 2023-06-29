4,6 трлн тенге предусмотрено в этом году на повышенные социальные выплаты – Смаилов

Правительство, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе выступления на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о мерах по повышению доходов граждан, строительству школ, медучреждений, жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства отметил, что в текущем году при уточнении республиканского бюджета на 2023 год на социальные выплаты, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и другие направления выделено дополнительно 2,2 трлн тенге.

«Сегодня все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В целом в этом году предусмотрено 4,6 трлн тенге для охвата 4,4 млн человек повышенными социальными выплатами», – сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, наряду с этим реализуется актуализированная программа повышения доходов населения, в рамках чего выросли доходы более 3 млн человек. В частности, до 30% увеличилась зарплата 1,2 млн работников бюджетной сферы, от 10 до 50% вырос оклад более 1 млн работников других сфер, на 23% повышены пособия, что затронуло порядка 900 тысяч человек. Стипендии студентов также были увеличены на 20%. Кроме того, в рамках реализации мер содействия занятости до конца года будет трудоустроено порядка 1 млн человек.

Для повышения доступности и качества оказания медицинских услуг в сельской местности начат нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках него до 2026 года планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать 32 многопрофильные районные больницы. В результате повысится качество медобслуживания 4 млн сельских жителей. В этом году будет завершена работа по 309 объектам.

Вместе с тем в текущем году ожидается открытие здания лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра в Астане, а в следующем году будут сданы в эксплуатацию Национальный координационный центр экстренной медицины в столице и Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

Что касается сферы дошкольного образования, в этом году планируется открыть более 80 тысяч новых мест, в результате чего охват детей от 3 до 6 лет составит 100%.

В части развития среднего образования ведется реализация нацпроекта «Комфортная школа». В рамках него к 2026 году будет открыто 368 новых школ на 738 тысяч учащихся. В том числе в этом году начнется строительство 216 школ, при этом еще 143 школы будут открыты за счет других источников финансирования вне нацпроекта.

В целях улучшения жилищной ситуации к 2029 году за счет всех источников будет построено 111 млн квадратных метров жилья. Из них в этом году – 15,3 млн квадратных метров.

Для обновления инженерных сетей и снижения количества аварийных ситуаций реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции». До конца года в жилищно-коммунальное хозяйство республики планируется привлечь 234 млрд тенге инвестиций. Эти средства будут направлены на ремонт 12,7 тысячи единиц оборудования и 5 800 км сетей инфраструктуры. В целом в модернизацию ЖКХ в ближайшие 7 лет будет инвестировано более 3 трлн тенге.

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