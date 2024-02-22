Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани

Президент, Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия «Игр будущего», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Глава государства с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия «Игры будущего». После исполнения гимна президент России Владимир Путин объявил игры открытыми.

С напутствием к участникам турнира обратился лидер Казахстана

– Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане! – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.

Формат турнира, основанного на «фиджитал-концепции», предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды

В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине.

По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира. Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в «Играх будущего» примут участие 48 представителей нашей страны.

Напомним, что глава государства находится с рабочим визитом в России. Здесь он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «Татнефти» Наилем Магановым. 

 

#Токаев #Казань #Игры будущего

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