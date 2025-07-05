Токаев поздравил президента и народ Алжира с Днем независимости
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Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов.