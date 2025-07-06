Президент поздравил казахстанских боксёров с успехом на Кубке мира, передает Kazpravda.kz

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Глава государства побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу.

"Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В активе сборной на этапе Кубка мира три "золота".

Обладателями золотых медалей стали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг).

Нурбек Оралбай (до 80 кг) свой финал проиграл.