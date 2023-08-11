5 самых частых ошибок при самостоятельной продаже квартиры

Порой объявления о продаже ликвидного жилья долгие годы висят на сайтах недвижимости. Казалось бы, хорошая квартира, но покупатель все никак не найдется. Почему так происходит? Каких ошибок стоит избегать? Разберемся вместе с сайтом недвижимости korter.kz .

Фото korter.kz

1. Завышенная цена

При поиске жилья покупатели в первую очередь смотрят на цену, поэтому одной из самых популярных причин, почему квартиру не удается долгое время продать, – это завышенная стоимость. Чтобы понять, какой ценник подойдет вашему жилью, можно воспользоваться сайтами с объявлениями о продаже недвижимости и посмотреть, сколько стоят квартиры в вашем районе со схожими характеристиками. Также рекомендуется заранее определиться с суммой, которую вы готовы уступить и на каких условиях.

2. Мало информации

Важно подойти к составлению объявления со всей ответственностью и предоставить детальную информацию о жилье, включая общую площадь, планировку, количество комнат, этаж, на котором находится квартира, и фото. Помимо сухих цифр и данных не забудьте рассказать о районе и его инфраструктуре.

3. Отсутствие фотографий

Многие продавцы, которые долгое время не могут продать свою квартиру, совершают одну и ту же ошибку – не публикуют фотографии или пренебрегают качеством изображений. Чтобы сделать хорошие качественные снимки, надо правильно подобрать время для фотосессии. Для съемки лучше всего подойдет дневное время, когда в квартире много солнечного света. Если ваша квартира может похвастаться хорошим видом из окна, то не забудьте его тоже сфотографировать.

4. Непорядок

Обязательно приведите в порядок свою квартиру. Сделайте уборку, уберите личные вещи и освежите немного ремонт. Необязательно менять абсолютно все. Достаточно обновить обои или покрасить стены. Многие рекомендуют выбирать светлые оттенки, чтобы визуально увеличить пространство. Таким образом вы сможете добавить уюта своему дому и привлечь больше покупателей.

5. Неузаконенная перепланировка

Может показаться, что уникальная планировка и дизайн придадут квартире шарма и заинтересуют потенциальных покупателей. Однако важно учитывать, что все перепланировочные работы должны быть узаконены. В противном случае многие откажутся от покупки, ведь проблемы никому не нужны. К тому же банки не выдают ипотеку на покупку таких квартир.