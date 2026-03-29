Свои проекты юные участники презентовали на чемпионате Robotek Grand Tournament, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Юные изобретатели продемонстрировали технические способности устройств, организовав небольшие соревнования. Среди участников чемпионата – Ералы Еркин из Урджарского района. Он привёз необычного робота, который может играть в баскетбол.

По словам молодого инженера, робот умеет перемещаться по специальной площадке, собирает мячи и делает меткие броски. Над проектом Ералы работал около месяца.

«Запрограммированный робот движется по указанной линии, собирает шарики и закидывает их в кольцо. Человек ему в этом никак не помогает. Интерес к этой сфере у меня появился на уроках информатики, когда я стал собирать своего первого робота. Теперь это моё любимое занятие», – говорит ученик 9-го класса школы имени Абая с. Урджар Ералы Еркин.

Своим мнением также поделился учитель информатики школы имени Абая с. Урджар Жаннур Нурекешова.

«Это командная работа. У каждого ученика была своя роль: один занимался сборкой робота, другой – его программированием. А я, как руководитель, только направляла их, учила принимать взвешенные решения в любой ситуации», – считает она.

На площадке роботы соревновались в самых разных направлениях, в том числе на скорость. Одно из таких устройств создал Абдинур Ануарбек из Бескарагайского района. Он самостоятельно запрограммировал робота и оснастил его специальными датчиками, чтобы участвовать в гонках по инверсной линии

Абдинур отмечает, что на таких соревнованиях можно не только обмениваться опытом, но и заводить новые знакомства.

«Здесь можно найти новых друзей, посмотреть дизайны других роботов и попробовать их повторить. Здесь самые разные устройства – большие, маленькие, цветные и даже скоростные», – пояснил школьник.

Чемпионат включал 7 категорий: такие, к примеру, как гонки по линии, робо-баскетбол и робо-доставка. Каждое соревнование требовало не только технических знаний, но и логического мышления.

«Ребятам здесь очень интересно. Юные инженеры быстро учатся, стараются создать что-то новое, разрабатывают интересные дизайны и изменяют детали роботов. Всё это показывает, насколько хорошо у нас развивается цифровая среда», – прокомментировала методист центра «Дарын» Управления образования области Абай Арайлым Бекжанова

По словам учителей, молодые изобретатели имеют большой потенциал, и этот чемпионат стал их первым шагом в большое будущее. Организаторы, в свою очередь, обещали проводить такие соревнования как можно чаще.