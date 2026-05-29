1 июня стартует регистрация на КТ для поступления в магистратуру

Образование

Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК  app.testcenter.kz по 8 июля 2026 года. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования с 1 июня по 8 июля текущего года.

При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в поданное заявление (изменить город сдачи тестирования, направление подготовки, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования)  поступающие могут до завершения срока приема заявлений (до 8 июля). После закрытия базы приема заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению.

Информация о месте (пункт), дате и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 июля.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате  и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл – 75 баллов, в том числе: по иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. На тестирование отводится 1 час 40 минут. Пороговый балл составляет 30 баллов, в том числе: по первой профильной дисциплине – не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине – не менее 7 баллов.

Кроме того, лица, имеющие не менее пяти лет стажа на руководящей должности в соответствии с реестром должностей политических и административных государственных служащих, реестром должностей гражданских служащих соответствующих отраслей или не менее десяти лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы профильной магистратуры зачисляются на платной основе по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями организаций высшего и (или) послевузовского образования.

#тестирование #регистрация #магистратура

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Западные ворота страны
Роль социального предпринимательства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Наука откроет путь
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Героический путь Зияды Досбергеновой
Знали деды, знаем и мы
Счастливы вместе
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Каменная летопись степи
На скамейке
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Ученики завоевали более 1 000 медалей
Инновационные образовательные центры откроют в Астане и Алм…
В Астане построят школу «Сириус»
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]