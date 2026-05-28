Инновационные образовательные центры откроют в Астане и Алматы

Дана Аменова
специальный корреспондент

Школьники смогут совмещать изучение робототехники и искусственного интеллекта с занятиями национальной культурой — от игры на домбре до традиционных видов спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане запускают масштабный образовательный проект «Сириус–Казахстан». Специализированные центры откроются в Астане и Алматы и будут принимать одаренных детей и подростков со всех регионов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Каныбек Жумашев, около 80% специалистов, задействованных в проекте, составят казахстанские кадры. 

Участники программы смогут углублённо изучать математику, физику, естественные науки, инженерию, робототехнику и искусственный интеллект, а также заниматься научной и проектной деятельностью.

«Проект «Сириус–Казахстан» направлен на развитие системы поддержки одарённых детей и создание современной образовательной среды для их обучения и роста. Его ключевая задача — раннее выявление талантливых школьников и их системное сопровождение через углублённые программы по науке, технологиям и проектной деятельности. Это позволит сформировать устойчивую экосистему поддержки талантов в Казахстане», – отметил Каныбек Жумашев.

По его словам, проект реализуется в рамках поручения Главы государства и ориентирован на повышение качества образования, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах, исследовательских проектах и научных конкурсах, а также укрепление международной конкурентоспособности казахстанских учащихся.

Как подчеркнул спикер, речь идёт не просто об открытии новых школ и образовательных площадок, а о создании долгосрочной системы поддержки талантливых детей, которая позволит выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с раннего возраста.

В основе проекта – инновационная среда, ориентированная на науку, технологии и исследовательскую деятельность.

Программа обучения объединит государственные образовательные стандарты Казахстана с современными международными подходами, сохранив акцент на национальной идентичности.

В учебно-воспитательный процесс интегрируют занятия по игре на домбре, национальному искусству и спорту, а также программы ценностного воспитания «Адал азамат» и «Біртұтас тәрбие». Такой подход, как ожидается, позволит сочетать развитие технологических компетенций с укреплением культурных ценностей.

«Основной акцент будет сделан на математике, инженерии, естественных науках, искусственном интеллекте и робототехнике, поскольку именно эти направления формируют спрос на новые компетенции. Вместе с тем мы считаем важным сохранять баланс между технологическим развитием и национальными ценностями», – отметил Каныбек Жумашев.

По его словам, проект будет преимущественно опираться на отечественных специалистов, однако предусматривает и программы повышения квалификации с участием российской федеральной территории «Сириус». Это позволит интегрировать лучшие международные практики в подготовку педагогов и систему сопровождения талантливой молодёжи.

Ожидается, что инициатива поможет создать устойчивую экосистему раннего выявления и развития талантов, модернизировать образовательную инфраструктуру и повысить конкурентоспособность казахстанских школьников на международных олимпиадах и престижных научных конкурсах.

#проект #Образование #ИИ #центры

