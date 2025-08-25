52 новые технологии для казахстанских дорог получили «зелёный» статус

Автодороги
124
Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2025 году в полевых условиях уже протестированы 13 инноваций

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Казахстане 52 новые технологии и материала для дорожного строительства успешно прошли испытания и получили «зелёный» статус в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий.

Это означает подтверждённую эффективность и допуск к применению на объектах, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, на текущий момент в базе числится 188 позиций новых технологий.

Из них 52 имеют «зелёный» статус, 29 находятся в «жёлтом», 101 в «сером» и 6 в «синем». 

«Зелёный» присваивается при подтверждении эффективности и рекомендации к применению. «Жёлтый» указывает, что материал проходит апробацию на объекте. «Серый» означает, что технология заявлена и прошла лабораторные испытания, но ещё не применялась на опытных участках. «Синий» говорит о том, что испытания завершены, но одобрение технического совета не получено», − отметили в КаздорНИИ.

В 2025 году в полевых условиях уже протестированы 13 инноваций, включая геотекстиль, пропиточные составы, герметики, полимерные добавки, георешётки, арамидные волокна и антигололёдные реагенты.

До конца текущего года планируется апробировать ещё порядка 80 новых технологий, что позволит значительно расширить перечень решений, доступных для применения в дорожной отрасли.

Среди технологий с «зелёным» статусом, которые уже применяются на объектах, есть лента и жидкая резина. Они использованы на участке трассы «Алматы – Хоргос» и мосту М3 в Астане для герметизации швов и подготовки бетонного основания.

Герметики подтвердили эффективность в аэропорту «Катон-Карагай» и в Павлодаре при защите деформационных швов взлётно-посадочных полос.

В Туркестанской области пропиточные составы усилили защиту асфальтобетона и продлили срок службы дорожного полотна.

Также в КаздорНИИ отметили, что, активно внедряются разработки отечественных учёных. Среди которых стабилизаторы грунта для укрепления основания на участке «Мамлютка – Костанай» и модификаторы, которые улучшают физико-механические показатели асфальтобетонной смеси. Они повышают устойчивость покрытия к температурным перепадам и предотвращают образование колеи и деформаций, как на автодороге «Жетыбай – Шетпе».

Вся информация о материалах, результатах испытаний и статусах допуска размещена в открытом доступе на цифровой платформе Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий

Система обеспечивает прозрачность и способствует внедрению в отрасль передовых практик, что повышает качество и долговечность казахстанских дорог.

#дороги #технологии #статус #Минтранспорта

