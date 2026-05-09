На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей

В Пограничной службе КНБ РК проинформировали о некотором скоплении лиц, ожидающих въезда в Узбекистан, на пункте пропуска «Капланбек», сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, это связано с перебоями в работе системы регистрации пункта пропуска «Новои» на сопредельной территории.

С казахстанской стороны пункт пропуска работает в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

Было организовано взаимодействие в рамках пограничных представителей. По информации узбекской стороны, проводятся мероприятия по устранению неполадок и восстановлению работоспособности пункта пропуска.

В Погранслужбе КНБ просят граждан учесть данную информацию при планировании поездок.