На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей

Граждан просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок
В Пограничной службе КНБ РК проинформировали о некотором скоплении лиц, ожидающих въезда в Узбекистан, на пункте пропуска «Капланбек», сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, это связано с перебоями в работе системы регистрации пункта пропуска «Новои» на сопредельной территории.
С казахстанской стороны пункт пропуска работает в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.
Было организовано взаимодействие в рамках пограничных представителей. По информации узбекской стороны, проводятся мероприятия по устранению неполадок и восстановлению работоспособности пункта пропуска.
В Погранслужбе КНБ просят граждан учесть данную информацию при планировании поездок.