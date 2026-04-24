Участок ещё одной улицы временно перекроют в Астане

Автодороги
10

Участок будет закрыт почти 10 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане проводятся работы по среднему ремонту ул. А. Байтурсынова на участке от ул. А52 до ул. С. Шаймерденова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В связи с этим с 24 апреля по 2 мая будет частично перекрыто движение на этом участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, добавили в акимате.

#дороги #ремонт

