55% казахстанцев согласны с повышением налога на табачные изделия

Общество
11
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Сигареты подорожали на 20% за год, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

По итогам января-октября 2023 года в РК произвели 15 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий. Это почти столько же, сколько и годом ранее — всего минус 0,1%. Напомним: производство табачных изделий уже много лет сконцентрировано в Алматинской области, сообщает Energyprom.kz.

В целом за полный 2022 год производство в секторе составляло 17,6 млрд изделий, плюс 8,9% к 2021-му.

За январь–сентябрь текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 45%, против 62,2% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 55%. При том, что производство немного уменьшилось (на 1,2% за год, до 13,3 млрд изделий за этот период), импорт вырос сразу вдвое, до 16,3 млрд изделий.

На долю экспорта пришлось 12,8% имеющихся ресурсов: 3,8 млрд табачных изделий — на 23,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

При этом реализация на внутреннем рынке составила 25,9 млрд табачных изделий — сразу на 54,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

По итогам ноября текущего года сигареты подорожали в годовой динамике на 19,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Костанайской (на 27,6% за год), Западно-Казахстанской (на 25,7%) и Северо-Казахстанской (на 24,4%) областях.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области: на 16,3%.

Согласно опросу казахстанцев, проведённому в июле 2023 года и касающемуся табачных изделий и подверженности воздействию табачного дыма, 86,4% респондентов не против употребления табачных изделий членами семьи, 6,8% опрошенных против, ещё 6,8% затруднились ответить.

Что касается повышения налога на табачные изделия, 55,5% ответивших согласны с повышением, а 24,8% респондентов против этой меры.

По поводу закона, полностью запрещающего курение на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте, мнения таковы: сразу 71,8% опрошенных высказались за такой закон, а против оказались лишь 11,5% респондентов.

Тем временем ряд депутатов мажилиса предлагают внести поправки, запрещающие табачным компаниям заниматься благотворительностью в Казахстане.

В Алматинской области расположены два крупных производственных предприятия по выпуску табачных изделий, которые отдали на безвозмездную благотворительную помощь более 20 млн долларов США.

#цены #сигареты #табак

Популярное

Все
В борьбе за автономию и исконные земли
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Веками храня единство народа
Говорят свидетели декабря
Новоселье у учителей
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Как шла борьба за независимость
Судьба языка – судьба народа и страны
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Документы вернулись на Родину
Символ национальной идентичности
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
Вдохновлял трудом и героизмом
Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Путевка на первенство планеты
Возвращение в элиту
«Астана» завершила сезон
По страницам истории
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Как шла борьба за независимость
Судьба языка – судьба народа и страны
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]