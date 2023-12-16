55% казахстанцев согласны с повышением налога на табачные изделия

Сигареты подорожали на 20% за год, передает Kazpravda.kz

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По итогам января-октября 2023 года в РК произвели 15 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий. Это почти столько же, сколько и годом ранее — всего минус 0,1%. Напомним: производство табачных изделий уже много лет сконцентрировано в Алматинской области, сообщает Energyprom.kz.

В целом за полный 2022 год производство в секторе составляло 17,6 млрд изделий, плюс 8,9% к 2021-му.

За январь–сентябрь текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 45%, против 62,2% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 55%. При том, что производство немного уменьшилось (на 1,2% за год, до 13,3 млрд изделий за этот период), импорт вырос сразу вдвое, до 16,3 млрд изделий.

На долю экспорта пришлось 12,8% имеющихся ресурсов: 3,8 млрд табачных изделий — на 23,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

При этом реализация на внутреннем рынке составила 25,9 млрд табачных изделий — сразу на 54,6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

По итогам ноября текущего года сигареты подорожали в годовой динамике на 19,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Костанайской (на 27,6% за год), Западно-Казахстанской (на 25,7%) и Северо-Казахстанской (на 24,4%) областях.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Алматинской области: на 16,3%.

Согласно опросу казахстанцев, проведённому в июле 2023 года и касающемуся табачных изделий и подверженности воздействию табачного дыма, 86,4% респондентов не против употребления табачных изделий членами семьи, 6,8% опрошенных против, ещё 6,8% затруднились ответить.

Что касается повышения налога на табачные изделия, 55,5% ответивших согласны с повышением, а 24,8% респондентов против этой меры.

По поводу закона, полностью запрещающего курение на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте, мнения таковы: сразу 71,8% опрошенных высказались за такой закон, а против оказались лишь 11,5% респондентов.

Тем временем ряд депутатов мажилиса предлагают внести поправки, запрещающие табачным компаниям заниматься благотворительностью в Казахстане.

В Алматинской области расположены два крупных производственных предприятия по выпуску табачных изделий, которые отдали на безвозмездную благотворительную помощь более 20 млн долларов США.