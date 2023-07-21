Выделенные на питьевую воду миллионы тенге украли в Жамбылской области

В ходе следствия выяснилось, что чиновник и предприниматель присвоили 6,5 млн тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой.

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Ряд чиновников осужден за хищение средств, выделенных на улучшение качества питьевой воды в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Факт хищения 6,5 млн тенге экс-руководителем КГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района» выявила прокуратура Кордайского района. Из материалов дела следует, что в селе Сарыбастау экс-руководитель отдела ЖКХ «М» и предприниматель «Е» согласно документам должны были построить водонапорную башню стоимостью 12,3 млн тенге. Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показали, что фактически водонапорная башня не построена», – говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 млн тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой.

По данному факту зарегистрировали уголовное дело по п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК, расследование которого передали спецпрокурорам прокуратуры Жамбылской области. После завершения расследования уголовное дело направили в суд.

Приговором Кордайского районного суда экс-руководитель отдела ЖКХ «М» признан виновным по п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК и осужден на 8 лет лишения свободы.

Предприниматель «Е» признан виновным по ч. 5 ст. 28 - п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Незаконно присвоенные деньги возвращены государству в полном объеме, добавили в прокуратуре.