700 овец потерял в степи житель ЗКО

Участковый инспектор полиции помог разыскать 700 пропавших овец в селе ЗКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

700 голов овец жителя сельского округа Бирик Казталовского района ЗКО пропали при неизвестных обстоятельствах в ночь с 21 по 22 ноября. Ущерб составил более 36 млн тенге. Мужчина обратился в полицию.

К розыску подключился участковый инспектор полиции ОП Казталовского района Серик Нурсултан, который в тот же день нашел животных в степи.

Сельчанин поблагодарил полицейских за помощь.