77 человек осудили за наркотики в Алматинской области

В 2024 году было зарегистрировано 223 уголовных дела, ликвидировано 19 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято более 7 тонн наркотических веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители изъяли 216 кг синтетических наркотиков, 10 кг кокаина и 0,77 кг героина. К уголовной ответственности привлекли свыше 90 лиц, осуждено 77.

В Талгарском районе ликвидирована нарколаборатория по производству наркотика «Альфа-PVP», изъято 350 литров готового вещества и 765 литров прекурсоров. В ходе расследования задержаны как сбытчики, так и организаторы крупных наркосетей.

В другом случае, в январе 2024 года на территории Енбекшиказахского района пресечена незаконная деятельность крупной нарколаборатории. Установлены и задержаны 2 фигуранта из РФ, которые занимались изготовлением психотропных веществ. Изъято 8 кг готового вещества и свыше 2 тонн прекурсоров для их изготовления. Приговором суда в октябре 2024 года оба виновных осуждены к 10 годам лишения свободы.

Особое внимание уделено профилактике наркопреступлений. В рамках проекта прокуратурой организованы рейдовые мероприятия, в которых приняли участие сотрудники полиции, коммунальных служб и более 5 000 волонтёров.