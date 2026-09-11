Дикие животные стали жертвами ДТП в СКО

Фото: Polisia.kz

В Северо-Казахстанской области на 562-м километре автодороги республиканского значения Челябинск — Новосибирск произошло столкновение автомобиля Toyota Alphard с лосем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Животное погибло, 57-летний водитель не пострадал, машина получила механические повреждения, ее пришлось увозить на эвакуаторе.

Сотрудники батальона патрульной полиции ДП СКО напоминают: осенью дикие животные чаще пересекают дороги. Особенно высок риск столкновения на автотрассах Петропавловск — Костанай, Петропавловск — Жезказган, Челябинск — Новосибирск.

В конце августа уже были зарегистрированы аналогичные аварии. Все они произошли в темное время суток, вблизи лесных массивов. На территории Аккайынского района под колесами Hyundai Tucson погиб кабан, в Есильском районе — косуля, внезапно появившаяся перед автомобилем Hyundai Staria. В обоих случаях люди не пострадали, машины получили повреждения.

Полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим, не ослеплять дальним светом встречных водителей, пристегиваться ремнями безопасности. Повышенную бдительность стражи порядка рекомендуют проявлять в темное время суток, в местах, где лес подходит близко к дорожному полотну, и на поворотах. При движении необходимо внимательно следить за обстановкой на проезжей части и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



