Киберполиция помогла пенсионерке сохранить ее сбережения в Павлодарской области

Закон и Порядок

Женщина думала, что переводит деньги в Грузию для оплаты лечения.

Фото: МВД

Благодаря оперативным действиям полиции Экибастуза пенсионерке удалось сохранить 3 млн тенге, которые она собиралась перевести мошенникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Женщина была убеждена, что переводит деньги в Грузию для оплаты лечения. Сотрудники Народного банка, заметив подозрительные обстоятельства операции, своевременно заблокировали перевод и сообщили клиентке о возможном мошенничестве.

К ситуации подключились сотрудники Киберпола. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего, объяснили женщине, что она стала объектом мошеннической схемы, и помогли предотвратить потерю денег.

В результате совместных действий полиции и сотрудников банка перевод не состоялся. Пенсионерка сохранила свои сбережения.

— Я очень благодарна сотрудникам полиции и Народного банка. Они вовремя заметили, что что-то не так, помогли мне разобраться и уберегли мои деньги, — рассказала женщина.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность. Мошенники часто используют предлоги, связанные с лечением, безопасностью родственников или срочной необходимостью перевода денег. Не выполняйте указания неизвестных лиц и при малейших сомнениях прекращайте разговор и обращайтесь в полицию.

#полиция #деньги #пенсионерка

Популярное

Все
Начались работы на месторождении Северный Катпар
На пути к цифровому государству
Казахстан формирует новый международный маршрут передачи данных
Укрепляются гуманитарные связи
Дискуссии с финансовым уклоном
«Медный» успех Актогая
Найти решение и договориться
Сто стихотворений за сто дней
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Мечта позвала в дорогу
Достижение Елены Рыбакиной стало юбилейным в истории WTA
Были чистые – стали грязные
Важная школа жизни
Он видел дальше своего времени
Шире становится круг книголюбов
В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»
Молодежь Актау учат востребованным навыкам
Соединяя страны и сердца
Театральная осень в Семее
Грамотность в эпоху технологий
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Раскрывая тайны степной цивилизации
В Минэкологии придет новый министр
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Не смолкают струны дружбы
Недра становятся доступнее
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Мурат Кайырбек возглавил представительство Президента в Курултае
Айдарбек Сапаров и Аскарбек Ертаев назначены на прежние должности
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Переназначены министры торговли и водных ресурсов
Аким Алматинской области освобожден от должности
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Родителей юных домбристов из Астаны обманули под предлогом …
В Алматы сносят незаконно возведенное здание с кафе и магаз…
Конституционный суд рассмотрел обращение о ДНК-экспертизе п…
Более 100 млн тенге на счета дропперов: сеть интернет-казин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]