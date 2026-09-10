Шестилетний мальчик управлял Toyota Land Cruiser в Кызылординской области

Закон и Порядок

Кроме того, действие происходило ночью

Фото: Polisia.kz

В Аральском районе Кызылординской области сотрудники патрульной полиции во время патрулирования установили на одной из улиц района автомобиль Toyota Land Cruiser, которым в ночное время управлял 6-летний мальчик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе проверки установлено, что автомобиль принадлежит его отцу. В отношении законного представителя ребенка были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка, а также за нахождение мальчика в ночное время вне дома без сопровождения законного представителя.

Родитель привлечен к ответственности. Кроме этого, сотрудники полиции провели с родителями и ребенком профилактическую работу. 

Полиция напоминает родителям о необходимости не оставаться безучастными к безопасности своих детей. Не допускать случаев управления транспортными средствами несовершеннолетними, а также нахождения детей без присмотра на улице в ночное время.
 

#полиция #мальчик #авто

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