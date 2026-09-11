Хищение спонсорской помощи на ожоговое отделение расследуют в Жанаозене

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

По данным следствия, к противоправной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование по факту хищения денег, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице, передает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК «КазМунайГаз» с просьбой оказать спонсорскую помощь на открытие ожогового отделения. На реализацию проекта было выделено 223 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» перечислило общественному фонду «Жарылқау».

Первоначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования и обучение специалистов. Однако впоследствии его условия изменили: вместо комплексного оснащения отделения заключен трехсторонний договор между общественным фондом, городской больницей и ТОО «AKBS Invest» на приобретение лишь двух противоожоговых кроватей стоимостью 210 млн тенге.

При этом закупку провели в обход требований законодательства, предусматривающих приобретение медицинской техники такой стоимости через Единого дистрибьютора.

По данным следствия, к противоправной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик.

На приобретение оборудования направлено лишь 92 млн тенге. Остальная сумма, по версии следствия, обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы.

Представитель ТОО «AKBS Invest» на полученные преступные доходы приобрел квартиру в столице, которую оформил на третьих лиц. В отношении бывшего заместителя акима Жанаозена было начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по ст. 361 УК РК. Трое подозреваемых помещены под стражу.

«С санкции суда на их имущество наложен арест, включая 2 квартиры, 2 жилых дома и автомашину. Расследование продолжается», – добавили в АФМ. 

Ранее сообщалось, что Департамент АФМ по СКО проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе. 

#АФМ #хищение #Жанаозен #спонсоры

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