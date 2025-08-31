Его жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
28 августа в Панфиловском районе 83-летний мужчина ушел пасти скот и не вернулся домой. Родные обратились в полицию.
К поискам пенсионера были привлечены сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Для обследования труднодоступной горной местности использовались беспилотные летательные аппараты.
В результате проведенных мероприятий мужчину удалось обнаружить примерно в 15 км от села Сарыбел.
Его жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась. Полицейские сопроводили его домой, где его встретили родственники.
Полиция призывает жителей быть внимательными к пожилым людям и при необходимости незамедлительно обращаться по телефону "102".