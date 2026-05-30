Пациента доставили вертолетом из Каркаралы в Караганду

Спасатели выполнили санитарный рейс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экипаж воздушного судна выполнил санитарный авиационный рейс по маршруту Караганда – Каркаралы – Караганда в рамках санитарной авиации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На борту находился пациент 1971 года рождения. На протяжении всего перелёта его состояние находилось под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Слаженными и оперативными действиями пилотов и врачей мужчина был благополучно доставлен в медицинское учреждение.

Вертолёты «Казавиаспас» в рамках санитарной авиации продолжают непрерывно выполнять свои задачи, обеспечивая своевременное оказание экстренной медицинской помощи населению.

