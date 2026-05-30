Семилетний ребенок из Кокшетау оказался заперт один в квартире

Ему на помощь пришли спасатели

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Кокшетау оказался заперт мальчик 2019 года рождения, передает Kazpravda.kz

На место оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели проникли в квартиру и открыли дверь изнутри.

Малыш благополучно передан родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась. МЧС призывает взрослых не оставлять детей без присмотра и заранее заботиться об их безопасности.