Девять иностранных путешественников эвакуировали с горы Кокшетау

В районе горы Кокшетау Бурабайского района Акмолинской области произошёл инцидент с участием девяти иностранных туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, во время восхождения путешественники поднялись на вершину горы, однако на высоте 750 метров при спуске столкнулись с трудностями и не смогли самостоятельно найти безопасный путь вниз.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые оценив обстановку, организовали безопасный спуск туристов с горного участка.

Там же напоминают любителям активного отдыха о необходимости заранее изучать маршрут, учитывать погодные условия, пользоваться навигационными средствами и не переоценивать свои силы при восхождении в горной местности.