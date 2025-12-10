85 тысяч виз аннулировали в США с января 2025 года

США
121
Айман Аманжолова
корреспондент

Восемь тысяч виз были аннулированы у студентов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Госдеп США подтвердил, что с января 2025 года аннулировал 85 тысяч виз во исполнение политики президента Дональда Трампа по тому, чтобы сделать страну "снова безопасной".

«85 000 аннулированных виз с января. Президент Трамп и госсекретарь США Марко Рубио придерживаются одной простой цели, и они не остановятся в ближайшее время: сделать Америку снова безопасной», - написал госдеп в соцсети X.

Ранее о том, что США аннулировали 85 тысяч виз разных категорий, что в два раза больше показателей прошлого года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника госдепа.

Согласно информации телеканала, почти 50% виз были отозваны у тех, кто совершил правонарушения. Как отмечается, восемь тысяч виз были аннулированы у студентов.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

 

#США #отмена #виза #Мигрант

