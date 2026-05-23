Более 40 тысяч человек эвакуировали в Калифорнии из-за утечки химикатов

Из-за утечки токсичных химикатов на аэрокосмическом предприятии в округе Ориндж 44 тыс. человек были эвакуированы из нескольких городов Калифорнии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Власти округа Ориндж расширили зону эвакуации на несколько городов, включая Гарден-Гроув, Сайпресс, Стантон, Анахайм, Буэна-Парк и Вестминстер», — говорится в публикации телеканала CBS News со ссылкой на источники.

Уточняется, что промышленный резервуар на предприятии в Гарден-Гроув содержит 7 тыс. галлонов метилметакрилата, «очень летучего» и «легковоспламеняющегося» токсичного вещества, используемого в производстве пластмассы. Примерных сроков отмены приказов об эвакуации пока не установлено.