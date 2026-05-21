Улицы Нью-Йорка затопило из-за сильных ливней

В пик шторма без электричества в Нью-Йорке оставалось 10 тыс. человек, из-за сильных потоков воды перекрывали дороги и ветки метро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Из-за сильных ливней некоторые районы Нью-Йорка и Нью-Джерси затопило, передают американские СМИ, в том числе CBS News и The New York Post.

По данным CBS, сильнее всего затопило районы Бруклин и Куинс. CNN публикует кадры, на которых видно, как на некоторых дорогах уровень воды поднимался до дверей автомобилей. Вода на тротуарах - по щиколотку прохожим. Из-за наводнения автомагистраль Лонг-Айленд была закрыта в обоих направлениях на пересечении с Кросс-Айленд-Парквей в Куинсе.

В районе Куинса движение поездов затруднено на двух линиях метро - E и F, передает телеканал Fox News. На линии E наблюдаются задержки, а движение на линии F частично приостановлено. С некоторых станций метро откачивают воду. Скорость ветра во время шторма достигала 26 м/с, из-за чего в районах от Грейвсенда, Бруклин, до Озон-Парка, Куинс, попадали деревья.