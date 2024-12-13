90-летие Союза писателей Казахстана отметили в Алматы

Известные политические и общественные деятели пришли поздравить с юбилеем один из крупнейших творческих союзов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

По информации МКИ, в торжественном собраним, посвященном 90-летию Союза писателей Казахстана приняли участие госсоветник РК Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Евразийского союза писателей Уфук Тузман.

Госсоветник Ерлан Карин зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева по случаю 90-летия Союза.

«Союз писателей – столп духовности нашего народа. Будучи творческим объединением писателей и поэтов, эта организация вносит большой вклад в развитие нашей литературы и культуры, содействует их популяризации в мире. Можно сказать, что Союз писателей выступает прочной основой нашей национальной идентичности. Сейчас мы формируем новое качество нашей нации. И интеллигенция призвана сыграть особую роль в деле воспитания прогрессивного поколения. Выражаю искреннюю признательность всем писателям и поэтам, которые, глубоко осознавая эту ответственность, продвигают высокие гуманистические идеалы», – говорится в письме главы государства.

Также советник президента Кыргызстана Арслан Койшиев зачитал поздравление главы государства Садыра Жапарова.

В торжественном собрании приняли участие почетные гости из разных стран – председатель Союза писателей Турции Муса Казым Арыжан, член правления Союза писателей Китайской Народной Республики, почетный писатель Казахстана Акбар Маджит, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Мажитов, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Мажид Гайрат, народный писатель Узбекистана Усманкул Азимов, шведский писатель и литературовед Пауэль Фрийес, председатель Национального союза писателей Кыргызской Республики Каныбек Иманалиев, народный писатель Кыргызстана, советник президента Кыргызской Республики Арслан Койшиев, российский писатель Андрей Рейзвых, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин, председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов, председатель Союза писателей Якутии, главный редактор журнала «Чолбон» Гаврил Андросов, заместитель председателя правления Союза писателей Чувашской Республики Василий Захаров, а также представители творческой интеллигенции, общественных организаций и бизнеса Казахстана.

«Сегодня мы строим Справедливый Казахстан и можем уверенно сказать, что современная казахская литература тоже проходит через период обновления. Новый импульс литературному процессу придают амбициозные авторы, новые темы, жанры и стили», – отметил в своем выступлении председатель Союза писателей Мереке Кулкенов.

Напомним, история Союза писателей Казахстана начинается с I Съезда писателей Казахстана, прошедшего 12-18 июня 1934 года.

В разные годы организацию возглавляли известные писатели И.Жансугуров, Г.Тогжанов, С.Муканов, Т.Дуримбетов, М.Каратаев, Д.Абилев, А.Тажибаев, А.Жаймурзин, Г.Мустафин, Г.Мусрепов, А.Шарипов, А.Алимжанов, Ж.Молдагалиев, О.Сулейменов, К.Найманбаев, Н.Оразалин, У.Есдаулет.

В настоящее время Союз писателей является одним из крупнейших творческих союзов страны, в котором состоят 1 015 казахстанских писателей и поэтов.

Под эгидой Союза писателей выходят газета «Қазақ әдебиеті», журналы «Жұлдыз», «Простор», «Жалын», являющиеся флагманами национальной литературы и искусства.