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А что у нас с лицом?

​ Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Еще летом семейчан обескуражило появление в центре города неких уличных украшений из дерева. За 2 недели один из ремесленников из Алтая «изваял» с помощью бензопилы и топора 5 малых архитектурных форм – домбру, кобыз, стопку книг с лампадой и пером, а также 2 вазы с цветами. Высота каждого изделия – 3–4 метра. До этого в творческом багаже резчика были деревянные Дед Мороз и Снегурочка, установленные на площади в административном центре района Алтай.

Семей – город с богатыми культурными традициями, с полувековой профессиональной школой подготовки художников на художественно-графическом факультете. С уникальным Музеем изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. В коренных семейчанах с детства воспитано чувство эстетики. Поэтому, когда на улицах одно за другим стали появляться топорные композиции глубоко провинциального уровня, люди стали роптать. Тем не менее ни сам резчик с его помощницей-супругой, ни городской акимат словно не замечали этого общественного настроя.

В октябре горожане со страхом увидели топорно-бензопильных «вая­телей» по дереву в любимом сквере Победы. И пришли в ужас, когда те выставили на обозрение свое очередное творение. На центральной аллее возникла фигура со странными пропорциями, отталкивающей внешностью да еще под именем героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой.

Семей взорвался негодованием. Работу назвали «детсадовской», «усатой женщиной», «домовенком Кузей». И потребовали немедленно убрать. В минувшее воскресенье, 3 нояб­ря, деревянное изделие из сквера потихоньку вывезли.

– Тематика Великой Отечественной войны и материал, а также связанная с ним техника обработки не были учтены при осуществлении проекта, – дали комментарий в акима­те Семея. – В связи с предстоящим 75-летним юбилеем Великой Победы и реконструкцией сквера принято решение о переносе композиции в место, определенное отделом образования.

Горожане надеются, что данное «украшение» больше нигде в Семее не всплывет. Сами «пилорезы» из Алтая утверждают, что работали по приглашению руководства Семея.

– На днях Президент Касым-Жомарт Токаев во время посещения Алматы заявил, что градостроительная политика должна основываться на принципах открытости, – заключили в общественном совете Семея. – Людей волнует, как выглядит их город, насколько он благоустроен и красив. В данном случае мы увидели, что бывает, когда решения принимаются, образно говоря, в одной голове. Келейно, без учета мнения общественности.

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