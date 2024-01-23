А на даче жизнь течет иначе

Согласно статистическим данным, в регионе расположено 674 дачных массива, в которых проживают около 200 тыс. человек, а это порядка 15% населения Алматинской области. Практически все дачные и садоводческие общества находятся в пяти районах, прилегающих к Алматы: Карасайском, Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском и Жамбылском, а также близ областного центра – города Кунаева.

На днях пресс-служба областного акимата сообщила хорошую новость: завершена корректировка генеральных планов ряда населенных пунктов, к территориям которых присоединены в общей сложности 333 дачных массива. Изменениям (расширению) подверглись границы 15 сел и двух городов – райцентров Каскелена и Есика.

Часть генпланов уже утверж­дена решениями районных мас­лихатов, другая проходит про­цедуры общественных слушаний и согласования с уполномоченными госорганами.

Как отметили в акимате облас­ти, присоединение дачных территорий к населенным пунктам даст возможность решить ряд неотложных задач. В частности, начнется долгожданное строительство социальных объектов.

К слову, нехватка коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры в дачных кооперативах остается одной из самых острых проблем региона на протяжении примерно 20 последних лет. Как мы неоднократно писали, садоводческие общества давно перестали использоваться в своем классическом варианте. Они фактически служат местами постоянного проживания граж­дан, у которых нет средств и возможности приобрести жилье в городе или селе.

За многие годы здесь все пришло в упадок: разбиты дороги, обветшали водопроводные, электрические и газовые сети, не хватает школ, больниц, детских садов, не ходит общественный транспорт. Обострилась также криминогенная ситуация – выросло число краж, фактов нелегальной миграции.

Местные активисты регулярно поднимают вопрос законодательного определения статуса дачных массивов. Так, еще в 2013 году прозвучало предложение передать садоводческие кооперативы, большинство из которых не имеет соответствую­щих документов и госактов, в подчинение расположенным рядом сельским округам.

По решению местных властей была создана специальная рабочая комиссия, которой дали поручение провести полную инвентаризацию земель дачных поселков, а также сделать анализ состояния инженерно-транспортной инфраструктуры. Однако за прошедшее с тех пор время положительных изменений на дачах не произошло, при этом численность проживающих там граждан выросла более чем вдвое.

Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вопрос сдвинулся­ с мертвой точки летом 2022 года, когда из госбюджета были выделены средства на корректировку генпланов и последующую разработку планов детальной планировки, включаю­щих все дачные территории.

Как отмечали специалисты, оформление документации займет примерно два-три года. Присоединение дач к близлежащим селам и городам должно кардинально изменить сложившуюся здесь плачевную ситуацию. Сог­ласно законодательству страны, местные акиматы смогут направлять бюджетные средства не только на строительство социальных объектов, но и на ремонт коммуникаций.

Иначе говоря, обеспечение людей элементарными благами цивилизации пойдет намного быстрее, чем сейчас. Откладывать далее решение обострившейся проблемы, грозящей социальным взрывом, никак нельзя.