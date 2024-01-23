А на даче жизнь течет иначе Общество 23 января 2024 г. 6:00 5 Асет Калымов Территории дачных массивов Алматинской области начали присоединять к селам и городам. фото из архива "КП" Согласно статистическим данным, в регионе расположено 674 дачных массива, в которых проживают около 200 тыс. человек, а это порядка 15% населения Алматинской области. Практически все дачные и садоводческие общества находятся в пяти районах, прилегающих к Алматы: Карасайском, Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском и Жамбылском, а также близ областного центра – города Кунаева. На днях пресс-служба областного акимата сообщила хорошую новость: завершена корректировка генеральных планов ряда населенных пунктов, к территориям которых присоединены в общей сложности 333 дачных массива. Изменениям (расширению) подверглись границы 15 сел и двух городов – райцентров Каскелена и Есика. Часть генпланов уже утверждена решениями районных маслихатов, другая проходит процедуры общественных слушаний и согласования с уполномоченными госорганами. Как отметили в акимате области, присоединение дачных территорий к населенным пунктам даст возможность решить ряд неотложных задач. В частности, начнется долгожданное строительство социальных объектов. К слову, нехватка коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры в дачных кооперативах остается одной из самых острых проблем региона на протяжении примерно 20 последних лет. Как мы неоднократно писали, садоводческие общества давно перестали использоваться в своем классическом варианте. Они фактически служат местами постоянного проживания граждан, у которых нет средств и возможности приобрести жилье в городе или селе. За многие годы здесь все пришло в упадок: разбиты дороги, обветшали водопроводные, электрические и газовые сети, не хватает школ, больниц, детских садов, не ходит общественный транспорт. Обострилась также криминогенная ситуация – выросло число краж, фактов нелегальной миграции. Местные активисты регулярно поднимают вопрос законодательного определения статуса дачных массивов. Так, еще в 2013 году прозвучало предложение передать садоводческие кооперативы, большинство из которых не имеет соответствующих документов и госактов, в подчинение расположенным рядом сельским округам. По решению местных властей была создана специальная рабочая комиссия, которой дали поручение провести полную инвентаризацию земель дачных поселков, а также сделать анализ состояния инженерно-транспортной инфраструктуры. Однако за прошедшее с тех пор время положительных изменений на дачах не произошло, при этом численность проживающих там граждан выросла более чем вдвое. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вопрос сдвинулся с мертвой точки летом 2022 года, когда из госбюджета были выделены средства на корректировку генпланов и последующую разработку планов детальной планировки, включающих все дачные территории. Как отмечали специалисты, оформление документации займет примерно два-три года. Присоединение дач к близлежащим селам и городам должно кардинально изменить сложившуюся здесь плачевную ситуацию. Согласно законодательству страны, местные акиматы смогут направлять бюджетные средства не только на строительство социальных объектов, но и на ремонт коммуникаций. Иначе говоря, обеспечение людей элементарными благами цивилизации пойдет намного быстрее, чем сейчас. Откладывать далее решение обострившейся проблемы, грозящей социальным взрывом, никак нельзя. #Алматинская область #Генплан #дачи #присоединение #дачные массивы