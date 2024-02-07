А снег идет...

фото из архива "КП"

Власти страны сообщили, что из-за снегопадов в 23 центральных районах Токио, а также в некоторых районах префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава объявлена тревога.

Въезды на скоростные магистрали в Токио перекрыты до устранения последствий непогоды. Поезда в японском столичном регионе не ходят на нескольких железнодорожных ветках. Полностью восстановить движение планируется в ближайшее время. В столичных аэропортах были отменены в общей сложности более 70 рейсов. Помимо Токио, пострадали домохозяйства в префектурах Тиба, Сайтама, Канагава и Яманаси.