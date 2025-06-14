Импортозависимость будет снижена

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Карагандинской области возводят вторую молочно-товарную ферму. Первая недавно заработала в Нуринском районе, а новая появится в Осакаровском.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инвестиционный проект стоимостью более 30 млрд тенге реализует отечественная компания Eurasia Invest. Новая молочно-товарная ферма рассчитана на 6 000 голов КРС. Сюда завезут коров голштино-фризской породы.

Первую партию животных инвестор уже приобрел. Корма для них будут выращивать неподалеку от фермы. У владельца будущего сельхозобъекта есть поля в Осакаровском районе, он уже засеял их кукурузой и люцерной. Эта трава способствует увеличению надоев и повышает белковые показатели в молоке. Новой ферме потребуется 180 работников.

После выхода на проектную мощность здесь будут отгружать заводам около 9 тыс. тонн молока в год. Это позволит значительно сократить дефицит сырья.

#Карагандинская область #ферма #молочно-товарная ферма

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