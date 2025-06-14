Новоселье у осетра Свежий выпуск 14 июня 2025 г. 2:00 0 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области В Павлодаре выпустили в Иртыш около 3 тыс. особей пресноводного сибирского осетра. фото из архива "КП" Самый крупный вид местных осетровых для зарыбления выбрали не случайно: считающийся аборигенным для региона, он оказался практически вымирающим. Чтобы получить наилучшую приживаемость рыбы, в естественную среду выпускали не мальков, а двух-, трехлетних особей, выращенных в питомнике Восточного Казахстана и адаптированных к речной воде. У килограммового осетра уже нет врагов в реке, а погибнуть он может либо из-за экологических проблем, либо попав на крючки или в сети браконьеров. При этом ихтиологи отмечают, что это вовсе не взрослая рыба – до периода размножения должно пройти еще не менее шести лет. Экологическую акцию по зарыблению реки инициировало ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат». К мероприятию привлекли специалистов управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, экологов, а также школьников, самые активные из которых получили подарки. Впервые подобное зарыбление предприятие провело в 2024 году, тогда в павлодарское Прииртышье были выпущены более 2,5 тыс. особей осетра. #Иртыш #рыба #осетр #сибирский осетр