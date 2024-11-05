А у нас в поселке газ!

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Аяжан Газиз

Жители села Жибек Жолы Акмолинской области получили природное голубое топливо

фото предоставлено акиматом Акмолинской области

В Акмолинской области продолжается реализация важных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качест­ва жизни населения и поддержку экономики региона. В рамках исполнения Послания Главы государства по газификации населенных пунктов жители пристоличного поселка Жибек Жолы Аршалынского района получили доступ к природному газу, сообщает пресс-служба акима области. Газификация крупного населенного пункта позволит подключить к системе газоснабжения более 2 000 дворов до конца текущего года, а общий охват составит более 6 000 домовладений. Протяженность газопровода составляет около 250 километров.

Торжественная церемония запуска прошла с участием акима области Марата Ахметжанова, председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова и депутатов Мажилиса Парламента РК.

– Главной задачей, поставленной Президентом Касым-Жомартом ­Токаевым, является повышение уровня жизни населения. И сегодня жители села обеспечены природным газом, что является одним из важнейших направлений этой работы. В текущем году в регионе реализуются 12 проектов по газификации населенных пунктов с охватом порядка 125 тысяч человек, – подчерк­нул аким области.

К слову, в Аршалынском районе предусмотрена единовременная социальная помощь для возмещения затрат на подключение и установку газового оборудования для социально уязвимых категорий граждан. Размер помощи составляет до 100 МРП (369 200 тенге), в зависимости от фактических затрат. Получить средства могут собственники жилья, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Аршалынского района. Для удобства граждан в акимате села открыт сервисный центр, где жители могут получить всю необходимую помощь в подаче документов на подключение газа и получение социальной помощи, а также услуги по оформлению жилья. Здесь же проводится регистрация для актуализации данных о численности населения, что важно для точного расчета расходов на газификацию.

В целом в 2022 году в области были газифицированы 16 населенных пунктов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода. На реализацию проекта было выделено 8,9 млрд тенге. Газификацией также планируется охватить и Целиноградский район.

#газ #запуск #газификация #Жибек жолы

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