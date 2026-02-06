фото Юрия Беккера

Культурный код поколений

Как отметила заместитель директора по творческим вопросам КазНТОБ им. Абая Асем Алдибекова, на протяжении более восьмидесяти лет этот спектакль остается жемчужиной национального оперного искусства и визитной карточкой театра.

На этот раз зрителям была представлена уже четвертая версия легендарной оперы на либретто классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Новая команда постановщиков очень бережно отнеслась к первоисточнику, уделив особое внимание сохранению преемственности поколений и роли оперы «Абай» как живого культурного кода, объединяющего традицию и современность.

Последний раз опера обновлялась в 2014 году, при этом надо отметить две интересные детали. Первая – тогда в работе над обновленной версией принимали участие потомки авторов оперы: правнук Ахмета Жубанова – известный дирижер, заслуженный деятель РК Алан Бурибаев, внук Ахмета Жубанова – Турар Жубанов и сын Мухтара Ауэзова – культуролог Мурат Ауэзов.

Вторая деталь – спектакль полностью создавался творческой группой из Италии под руководством режиссера-пос­тановщика Андреа Чиньи. В ней все были итальянцы: художник-сценограф, художник по костюмам, хореограф… Даже ассистент по свету и видеодизайнер приезжали в Алматы из Италии. Теперь же все вернулось, как говорится, на круги своя.

По словам режиссера-постановщика Фархата Молдагали, особенностью новой постановки стал свежий сценический взгляд, в котором классическое произведение было осмыслено через призму современности, при этом не утрачивая своей философской глубины. Режиссерская концепция была направлена на более тонкое раскрытие внутреннего мира Абая, его нравственного выбора и духовного противостояния эпохе.

– Арка между первоначальной классической постановкой и современным прочтением была сохранена через уважительное отношение к музыкальному тексту, образам героев и философской сути произведения. Опера «Абай» вновь подтвердила свой статус спектакля, в котором рождаются и продолжаются традиции казахской оперной школы, – подчеркнул Фархат Молдагали.

Существенные изменения коснулись сценографии и визуального решения спектакля. Художник-постановщик Есенгельды Туяков выстроил сценическое пространство как обобщенный образ степи – символ времени, памяти и судьбы народа.

– Мы старались делать декорации легкими, подвижными, чтобы в них удобно было работать актерам, помогая им раскрывать внутренний мир своих героев. Кроме того, были использованы цифровые технологии и компьютерные спецэффекты, это позволило «оживить» сценический задник – на нем поплыли облака, закружили стаи птиц, помчали степные аргамаки. Что не только осовременивало постановку, но и создавало свое настроение в каж­дой сцене и усиливало музыкальное восприятие произведения в целом, – отметил Есенгельды Туяков.

В новой редакции оперы были обновлены и костюмы, созданные художником Рауан Кайруллаевой, которая также опиралась на исторические формы и национальные мотивы, переосмысленные в современном художественном ключе.

– Мне много пришлось поработать в архивах. К сожалению, до нас очень мало дошло прижизненных изображений Абая: всего две-три фотографии последних лет его жизни, поэтому мы старались не отходить от классического образа. Экспериментировать здесь было неуместно – Абай слишком крупная, я бы даже сказала, монументальная фигура, и это мне хотелось подчеркнуть, – поясняет она.

Главный дирижер-постановщик, заслуженный деятель РК Нуржан Байбусинов рассказал об истории создания знаменитой оперы:

– Впервые «Абай» был показан в оперном театре в трудные годы Великой Отечественной войны, 24 декабря 1944 года. Первым исполнителем партии Абая стал выдающийся певец Рашид Абдуллин, партию Ажар пела легендарная Куляш Байсеитова, постановщиками были замечательные мастера национального театрального искусства Канабек Байсеитов и Курманбек Джандарбеков, декорации к опере создал Кулахмет Ходжиков, дирижировал оркестром Лео­нид Шаргородский. С тех пор «Абай» на протяжении многих десятилетий открывает и закрывает каждый сезон нашего театра.

В нынешней обновленной версии оперы главные партии исполняют: Абай – народный артист Казахстана Талгат Кузембаев, Айдар – Фархат Кубиев, Ажар – Аяжан Куаншалиева, Жиренше – Евгений Шагаров, Сырттан – Таир Тажи, Азим – заслуженный деятель РК Болат Букенов и другие.

Нуржан Байбусинов отметил также, что наряду с маститыми исполнителями в новой версии заняты молодые артисты, для которых участие в столь знаковой опере не только большая честь, но и большая ответственность.

– Музыкальная партитура оперы не претерпела изменений, хотя и были определенные купюры, но при этом мы сознательно сохранили оригинальную музыкальную ткань произведения, сосредоточив усилия на новом сценическом прочтении, темпоритме и драматургических акцентах. Спектакль стал более компактным, что соответствует современным театральным тенденциям и улучшает его зрительское восприятие, – считает главный дирижер-постановщик.

Немного истории

«Абай» – первая казахская опера, написанная национальными композиторами и первая опера в истории национального искусства, созданная по всем канонам оперного жанра.

Как уже отмечалось, премьера оперы состоялась в 1944 году. Создавалась опера по государственному заказу в очень сжатые сроки, поэтому Ахмет Жубанов пригласил к соавторству композитора Латифа Хамиди.

К написанию столь крупного музыкального произведения Жубанов пришел уже с большим творческим багажом: ранее им была создана музыка к одноименному спектаклю Мухтара Ауэзова. Еще в 1940 году Ахмет Куанович обратился­ к автору пьесы с просьбой написать либретто к опере, взяв за основу тот же сюжет, что и в драматическом спектак­ле, однако сделав текст более кратким. Кроме того, Жубановым была создана и симфоническая поэма «Абай».

Что же касается оперы, написанная им в соавторстве с Латифом Хамиди, она стала первой пробой пера в этом жанре, причем столь успешной, что вскоре оперу назвали «новым словом в казахской музыке».

Вообще это был очень талантливый и плодотворный музыкальный союз. Ахмет Жубанов и Латиф Хамиди были большими друзьями. Жубанов поражал современников своей колоссальной работоспособностью. Им написаны сотни исследовательских работ, статей и художественных очерков, посвященных национальной музыке. А такие произведения, как «Струны столетий», «Соловьи столетий», «Курмангазы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Музыкальная культура казахского народа», «Ән-күй сапары» («Путешествие по песням и кюям»), можно встретить в домашней библио­теке любого исследователя народной музыки.

Глубокий знаток тюркского мелоса Латиф Хамиди одним из первых записал лучшие образцы песен Абая, свыше 200 народных песен и инструментальных пьес и обработал более 100 казахских, татарских, башкирских, узбекских, турк­менских песен.

У Латифа Абдулхаевича была удивительная судьба. Он родился в Казани, учился в Ташкенте и Москве, но всю жизнь проработал в Казахстане. По рекомендации Мухтара Ауэзова, с которым его связывали теплые отношения, Хамиди стал руководителем казахского оркестра народных инструментов. Он написал первый в республике учебник «Школа игры на домбре». В жанре инс­трументальной музыки он, помимо домбры, создавал удивительные произ­ведения для фортепиано, ансамбля народных инструментов, струнного квартета.

Его знаменитый «Казахский вальс» стал поистине народным. Говорят, когда Куляш Байсеитова впервые услышала эту светлую музыку, то сразу поддержала тогда еще молодого композитора и так мастерски исполнила вальс, что он полюбился всем. Не менее популярен и романс Хамиди «Бұлбұл», многие помнят его в прекрасном исполнении Бибигуль Тулегеновой.

Латиф Хамиди, как и Ахмет Жубанов, обладал редким даром органично адаптировать народную музыку в такое сложное искусство, как опера, не теряя при этом собственной композиторской оригинальности, что позволило этому талантливому музыкальному тандему создать и великого «Абая».

По мнению музыковедов, опера «Абай» находится в одном ряду с такими шедеврами, как «Иван Сусанин» Глинки, «Князь Игорь» Бородина, «Фауст» Гуно, «Тангейзер» Вагнера, «Аида» Верди. Это полномасштабное произведение создано в полном соответствии с высокой традицией классической западноевропейской и русской оперных школ, что и позволяет этой музыке жить в веках.

В разные годы в опере блистали Шабал Бейсекова, Бибигуль Тулегенова, Сауле Курмангалиева, Ермек Серкебаев, Каукен Кенжетаев, Байгали Досымжанов, Алибек Днишев, Марат и Мурат Мусабаевы, Шахимардан Абилов и многие другие певцы, ставшие легендами оперного искусства Казахстана.

В 1958 году «золотой тенор Казах­стана» и режиссер-постановщик театра Байгали Досымжанов осуществил новую постановку оперы, которая вплоть до 2014-го не претерпевала каких-либо существенных изменений.

Кстати сказать, некоторые думают, что содержание оперы – это биография Абая от рождения до смерти. Но здесь совсем другое – это история романтичной и трагической любви красавицы Ажар и Айдара, любимого ученика Абая. Айдар спасает свою возлюбленную от Нарымбета, брата ее покойного нареченного с детства жениха.

По сути, это вечная тема Ромео и Джульетты, это конфликт консерватизма и реформаторства, в призме которого преломляются светлые и темные стороны людей. Абай как носитель гуманистического начала выступает против устаревших законов.

Прекрасная музыка двух композиторов позволяет полностью погрузиться в эмоции и чувства героев – любовь, тревога, радость, горечь утраты и мотивы надежды. Ахмет Жубанов и Латиф Хамиди использовали в опере подлинные мелодии Абая Кунанбаева, синтезируя их со своей оригинальной музыкой.

Не случайно «Абай» по праву считается одним из лучших достижений оперного искусства Казахстана, положившим начало формированию казахской оперной классики.